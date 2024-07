Na prorrogação, Argentina bate Colômbia e conquista Copa América 2024

havia vencido última edição e chegou ao 16º título de Copa América - Foto: Charly Triballeau/AFP

Uma partida disputada, protagonizada por dois times sul-americanos e historicamente conhecidos pela raça em campo. Quando o jogo que foi realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA, parecia se encaminhar para os pênaltis, Lautaro Martínez na prorrogação, fez o único gol do jogo, levou a Argentina a se sagrar bicampeã seguida da Copa América, e foi o artilheiro da competição com 5 gols.

A equipe de Lionel Messi, que saiu do jogo contundido, havia vencido a última edição e chegou ao 16º título de Copa América, se tornando a maior campeã do torneio centenário e deixando para trás o Uruguai, atualmente com 15 títulos. O Brasil é o terceiro maior campeão, com nove conquistas.

A decisão foi marcada por um atraso de 1h22min devido a uma confusão na entrada dos torcedores, que deixou diversas pessoas feridas. Com a derrota na prorrogação, a Colômbia encerra série invicta de 28 jogos.