Jogadores do Vitória se envolvem em confusão com membros de organizada

Os volantes do Vitória, Rodrigo Andrade e Dudu, foram encurralados por membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), na noite deste domingo, 14, em um bar no bairro de Canabrava, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a situação aconteceu por volta das 23h30. O estabelecimento estava fechado por conta de uma confraternização, mas os membros da TUI uniformizados invadiram o local.

Testemunhas contaram que Rodrigo Andrade ainda conseguiu se esconder no bar. No entanto, Dudu teria sido agredido pelo grupo de torcedores, ainda chegou a trocar socos com os agressores, mas depois fugiu do local.

Dois carros estavam no estabelecimento e tiveram portas e vidros danificados. Os veículos eram um Jeep Renegade, que pertence a Dudu, e um Chevrolet Tracker, que os membros da TUI acharam que era de Rodrigo Andrade, mas pertenceria a uma moradora da região.

Ainda segundo relatos de pessoas que estavam no momento da confusão, cerca de 50 integrantes da torcida participaram da ação de vandalismo. Os automóveis também teriam sido destruídos com barras de ferro e pedaços de madeira.

O Portal A TARDE tentou contato com o presidente da organizada, Gabriel Oliveira, com o intuito de obter maiores esclarecimentos, mas, até o momento ainda não obteve retorno. O Esporte Clube Vitória também não se posicionou sobre o ocorrido.