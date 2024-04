"Final em campo neutro", provoca Andrade sobre Ba-Vi na Fonte Nova | A TARDE

Após conseguir a vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano ao derrotar o Bahia por 3 a 2, em virada história, na noite deste domingo, 31, o clima de festa tomou conta dos jogadores do Vitória. Em êxtase pelo resultado, o volante Rodrigo Andrade exaltou a invencibilidade no Barradão e aproveitou para alfinetar o rival, afirmando que o jogo de volta da final do Baianão, na Fonte Nova, será em "campo neutro".

“Agora é descansar, treinar mais e mais, porque vem o próximo, que é melhor, a final em campo neutro”, disparou o camisa 8.

A provocação do meia faz alusão ao fato do Esquadrão não ter um estádio próprio e jogar nas instalações que pertencem ao governo do estado da Bahia.

O próximo duelo entre as equipes acontece no próximo domingo,7. O Bahia precisa vencer pelo placar mínimo de 1 a 0 para forçar as penalidades, enquanto o empate sem gols favorece o Vitória.