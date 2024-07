Promessa ou problema? Dudu sai do céu ao inferno em meses pelo Vitória

Jogador acumula polêmicas extracampo, excesso de advertências e rumores de saída do Leão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A passagem do volante Dudu pelo Vitória tem sido marcada por diversas turbulências. Entre problemas extracampo e destempero dentro das quatro linhas, o jogador de 25 anos, que outrora era tido como uma das principais promessas da equipe rubro-negra para a disputa do Brasileirão da Série A, atualmente acumula — e com razão — o rótulo de "menino-problema".

No primeiro semestre de 2024, Dudu já havia dado indícios de que o ano poderia ser agitado. Logo em fevereiro, o volante foi flagrado em uma briga com seguranças no carnaval e, poucos dias depois, teve exposta uma acusação de agressão, movida por uma ex-namorada, nas vésperas de um clássico Ba-Vi.

Com o Vitória em uma crescente no início da temporada e empolgado pelos resultados diante do rival Bahia, os problemas extracampo do jogador eram, muitas vezes, maquiados pelas boas atuações nas partidas. Em algumas situações, inclusive, Dudu chegou a ser tratado como "injustiçado" ou "perseguido" por parte da mídia.

As boas apresentações de Dudu fizeram até com que o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmasse em entrevista que o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, havia ido no Barradão na partida de estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, para observar de perto o volante rubro-negro.

"O treinador da seleção brasileira veio e disse dentro do camarote da presidência: 'Vim aqui observar Dudu. Já acompanho Dudu há muito tempo'. Infelizmente, Dudu machucou. Só para ver que o Vitória está no nível dos outros clubes do Brasil. Tem jogador que está sendo visto pela seleção brasileira, por outros clubes. Não temos que ter medo de ninguém", disse Mota em entrevista à Rádio Sociedade.

No entanto, como um 'barril de pólvora', às vezes precisa apenas de uma pequena fagulha para explodir. E isso aconteceu após as oscilações da equipe e os maus resultados no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Postagens enigmáticas nas redes sociais começaram a surgir, dando a entender que o atleta poderia estar insatisfeito com alguma coisa dentro do ambiente rubro-negro.

A situação mais emblemática aconteceu na saída de Zeca, quando Dudu utilizou o adjetivo "ingratidão" ao lado da foto do lateral-direito, que era o capitão da equipe naquele momento. Não houve mais detalhes sobre a quem estaria sendo direcionado a publicação, mas, na ocasião, atribuiu-se a mensagem aos torcedores, que vinham criticando e vaiando bastante o camisa 2 nas partidas.

Neste período, vídeos do jogador bebendo em um bairro de Salvador também vazaram nas redes sociais. Na ocasião, uma torcida organizada do clube chegou a dizer que havia ido ao estabelecimento cobrar comprometimento do atleta e o feito deixar o local para ir para casa, mas, segundo o próprio bar, as imagens não haviam sido registradas naquela semana, uma vez que a decoração do espaço estava diferente.

O ambiente complicado para o volante se conturbou ainda mais após a chegada do técnico Thiago Carpini, que chegou a dizer publicamente que, além de problemas físicos com lesão, "havia questões que impediam o Dudu de atuar" pela equipe, dando a entender, mais uma vez, a existência de problemas extracampo.

Os pontos que me desagradaram foram outras questões. Acredito muito em processos. A gente precisa respeitar os processos. Dudu é um grande jogador. E se vai ou não deixar o Vitória por conta de propostas é um assunto institucional. Hoje ele não reúne condições para nos ajudar [...] Se tivesse com condições em todos os aspectos, do foco, parte física, do trabalho, nos ajudaria muito. Mas a gente precisa entender se está na mesma página Thiago Carpini - técnico do Vitória

Vale destacar que, além de todas as questões comportamentais, Dudu ainda é o jogador com mais advertências no plantel do Vitória na temporada — e com sobras. Nas 23 partidas que disputou, o volante recebeu 16 cartões amarelos e foi expulso duas vezes por dupla advertência. O segundo jogador mais punido é Rodrigo Andrade, com apenas sete cartões amarelos.



Dentro deste recorte, ainda existem os rumores de que o atleta pode deixar o clube na janela que abre na próxima semana, dia 10 de julho. Após propostas de Corinthians e Cruzeiro, recusadas pela diretoria rubro-negra, o volante vive indefinição, uma vez que fez seis jogos pelo Leão no Brasileiro e, caso participe de mais uma partida, ele ficaria impossibilitado de disputar o torneio por outra equipe.