Terceiro cartão amarelo tira Dudu de jogo contra o Criciúma

De volta após ser afastado, Dudu entrou no decorrer do segundo tempo da derrota do Vitória para o Corinthians nesta quinta-feira, 4, e recebeu o terceiro cartão amarelo. O volante será mais um desfalque para o técnico Thiago Carpini para a partida contra o Criciúma, já que cumprirá suspensão automática na próxima rodada.

Como não vinha sendo utilizado, Dudu não deve fazer tanta falta. Além disso, o volante Léo Naldi, que cumpriu suspensão diante do Corinthians, volta a estar disponível e deve ser titular no meio de campo.

O confronto entre Vitória e Criciúma está marcado para as 18h30 de domingo, 7, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão, em Salvador.