Vitória faz bom jogo, mas sofre gol no fim e perde do Corinthians

Lucas Esteves e Matheus França dividem bola - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória lutou, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa na noite desta quinta-feira, 4, diante do Corinthians. Na Neo Química Arena, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 2 em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro e Rodrigo Garro marcaram dois gols cada e Giovane fechou o placar para o Alvinegro.

Apesar da derrota, o Vitória se manteve fora da zona de rebaixamento, mas agora vê Corinthians e Grêmio se aproximarem. No próximo fim de semana, o Rubro-Negro volta ao Barradão, onde recebe o Criciúma pela 15ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 7.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Vitória tentou aproveitar o momento de instabilidade do Corinthians e levou perigo logo aos 3 minutos. O volante Luan pegou sobra de bola na intermediária e soltou uma bomba de pé direito, obrigando o goleiro Matheus Donelli a voar para fazer a defesa. A bola ainda explodiu no travessão antes de sair pela linha de fundo.

No entanto, os donos da casa cresceram com o apoio do torcedor e abriram o placar aos 25. Pedro Henrique tabelou pela direita e tocou para Rodrigo Garro na entrada da área. O argentino do Corinthians finalizou forte, rasteiro, e Lucas Arcanjo não conseguiu fazer a defesa.

Quando foi para cima, o Vitória conseguiu ameaçar o Alvinegro. E aos 36, Lucas Esteves cruzou para Matheusinho, que dividiu com a zaga e, após sobra de bola dentro da área, Alerrandro finalizou de primeira e empatou o jogo. Seis minutos depois, o Corinthians voltou a marcar, novamente com Rodrigo Garro. A zaga do Leão afastou cobrança de escanteio e o argentino acertou um chutaço de primeira, sem chances de defesa, para levar a vantagem no placar para o intervalo.

Alerrandro marcou duas vezes, mas não foi suficiente para o Vitória vencer | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na etapa final, o Corinthians tentou administrar o placar, enquanto o técnico Thiago Carpini colocou o Vitória para o ataque. As mudanças do treinador rubro-negro surtiram efeito positivo e o Leão cresceu na partida. Aos 38 minutos, Janderson, que havia entrado bem no jogo, tentou jogada pelo direito do campo e Leo Maná colocou a mão na bola, cometendo pênalti. Alerrandro bateu com qualidade e deixou tudo igual aos 42.



O empate deu novo fôlego ao Vitória, que parecia mais próximo do terceiro gol. Mas quem cresceu foi o Corinthians, que colocou Lucas Arcanjo para trabalhar aos 46, com o zagueiro Cacá, de cabeça. Mas aos 49, não teve jeito. Janderson cortou mal de cabeça e a bola sobrou com Giovane, que dominou e finalizou para marcar o gol do triunfo do Corinthians.