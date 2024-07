"Detalhe definiu o jogo", diz Willian Oliveira após derrota do Vitória

Willian Oliveira em ação contra o Corinthians - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A derrota de 3 a 2 diante do Corinthians, com gol no último minuto, em confronto da 14ª rodada do Brasileirão foi um balde de água fria no ânimo do Vitória. A equipe comandada por Thiago Carpini buscou o empate duas vezes na noite desta quinta-feira, 4, era melhor na partida, mas acabou sofrendo um gol após cobrança de escanteio. Alerrandro marcou os dois gols do Leão, enquanto Garro, duas vezes, e Giovane marcaram para o Timão.

Em entrevista após a partida, o volante Willian Oliveira preferiu exaltar a boa partida do Vitória e considerou que a derrota diante de um adversário direto da parte de baixo da tabela foi um “detalhe”.

“Eu acho que, tecnicamente, foi o nosso melhor jogo. Os números falam por si só. Nós tivemos uma posse de bola muito boa. Eu volto a dizer: tecnicamente foi o nosso melhor jogo. Nós temos que levar de lição nesse jogo o detalhe. Eles foram mais efetivos. Nós tivemos mais posse de bola, controlamos o jogo, mas eles foram efetivos. As oportunidades que eles tiveram, concluíram no gol. É isso que nós temos que levar de lição. Estar mais atento aos detalhes, que foi o detalhe que definiu o jogo hoje”, disse Willian ao Premiere.

No próximo fim de semana, o Vitória volta ao Barradão, onde recebe o Criciúma pela 15ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 7.