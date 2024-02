Jogador do Vitória é acusado de violência contra mulher | A TARDE

O volante Dudu, do Vitória, teria sido acusado de violência doméstica contra uma mulher. A suposta vítima publicou o boletim de ocorrência nas redes sociais neste sábado, 17, véspera do primeiro Ba-Vi do ano, que será realizado no Barradão, às 16h, pelo Campeonato Baiano.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Vitória, que confirmou a situação. A denúncia ocorreu na Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (DEAM), em Brotas, no dia 11 de janeiro. O volante foi acusado de "lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica contra a mulher)".

O Vitória afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto e que o jogador está concentrado com o restante do elenco para o clássico, válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Uma fonte do próprio clube disse também que não iria "falar baseado em postagens de internet".

Recentemente, Dudu foi punido pelo Vitória por ter se envolvido em um episódio de violência num camarote durante o Carnaval de Salvador. O jogador ficou fora de um jogo e retornou na derrota contra a Juazeirense, na última quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Em nota, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher disse que o caso está sendo investigado. Dudu teria mordido a mão da mulher durante um desentendimento.



"A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira investiga uma denúncia de lesão corporal, no âmbito de violência contra a mulher, registrada no dia 11 de janeiro. De acordo com a ocorrência, durante um desentendimento, o homem, de 24 anos, mordeu a então companheira, uma jovem de 23".