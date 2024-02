Após confusão em camarote, Dudu é multado pela diretoria do Vitória | A TARDE

Após se envolver em uma confusão dentro de um camarote no Carnaval de Salvador na última quinta-feira, 8, o volante Dudu, do Vitória, foi multado pela diretoria rubro-negra. Além da punição, o jogador não foi relacionado para a partida contra o ABC, neste sábado, 10, no Barradão, às 19h, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Nas imagens gravadas, o jogador aparece sem camisa e imobilizado por seguranças do local, que conseguiram contê-lo. Em outro recorte, Dudu aparece irritado em uma discussão com os profissionais. As causas da confusão ainda são desconhecidas. Vale salientar que o time titular do Vitória ganhou folga após a viagem para Jacobina.

Peça importante na conquista do título da Série B de 2023, Dudu é titular absoluto no meio de campo do Vitória. Na atual temporada, o meio-campista atuou em todos os sete jogos do rubro-negro baiano na temporada 2024.