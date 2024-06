Casa de show se manifesta após suposto flagra em jogador do Vitória | A TARDE

A casa de eventos Blitz Music Bar se pronunciou na tarde de segunda-feira, 3, sobre as informações de que o volante Dudu teria comparecido ao local no fim de semana, após a partida do Vitória contra o Atlético-GO. A situação repercutiu após um vídeo com o jogador bebendo ser divulgado nas redes sociais.

Por meio de nota, o espaço alega que não é verídica a informação de que Dudu teria marcado presença no local após o jogo de sábado, 1º. A Blitz comunicou que, desde o dia 31 de maio, passou a adotar uma decoração junina para os festejos previstos para acontecerem no mês de junho.

"Circularam recentemente nas redes sociais imagens atribuídas erroneamente a um evento em nossa casa noturna. Esclarecemos que tais informações são totalmente falsas e o jogador Dudu, como citado, não esteve em nossas dependências no dia vinculado pela matéria", escreveu a Blitz.

Através do Instagram, a Blitz Music Bar fez uma comparação das imagens do mesmo ângulo onde Dudu é supostamente flagrado em registros que circulam nas redes sociais desde o último fim de semana.



