Carpini comenta sobre Dudu e Mateus Gonçalves: “A fila anda”

Thiago Carpini na beira do gramado durante a partida contra o Internacional - Foto: Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em partida válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória surpreendeu ao vencer o Internacional por 2 a 1. Apesar da vitória, o comandante rubro-negro, Carpini, trouxe à tona algumas questões dos bastidores do clube.

Com esse resultado, o Vitória alcançou a marca de 6 pontos, o que o tirou momentaneamente da lanterna da competição. No entanto, o time permanece na última colocação da tabela da Série A. Carpini destacou a evolução da equipe, ressaltando a capacidade de permanecer no jogo e garantir a vitória no último minuto, com um gol de Wagner Leonardo.

“Era importante para tirar o peso emocional dos atletas. Fisicamente, os atletas sentiram um pouco, mas foram premiados com a entrega até o último minuto. Começamos a criar alternativas para ser um time mais volumoso ofensivamente. A luta é grande ainda. Agora, no meio da semana, um desafio tão grande quanto. Dos últimos três jogos, 9 pontos disputados e ganhamos 5", declarou o treinador.

Ainda durante a coletiva, Carpini falou sobre a saída de Mateus Gonçalves, peça importante nas conquistas da Série B 2023 e Baianão 2024, e a respeito da situação de Dudu, que não viajou para a partida contra o Juventude e ficou de fora da relação do jogo de hoje.

“Estamos fazendo alguns ajustes no nosso ambiente. Aqui, o mais importante a instituição. O Vitória é o que fica. Ninguém está acima desses pontos. Priorizamos um bom ambiente. Disso não abro mão. Precisamos tomar algumas decisões. Mateus não faz mais parte do grupo do Vitória. Foi importante, foi pago para ajudar e ajudou. Vai ser muito feliz. Não aqui no Vitória”.

"Alguns pontos me desagradaram com Dudu. Precisamos respeitar os processos, temos direitos e deveres. Nada que fuja disso dá certo. Dudu é um grande jogador. Se vai deixar ou não o Vitória por questões de propostas, é um assunto institucional. A fila anda. São três jogos que pouco se fala do Dudu. Um cara muito importante. Se estivesse em condições, nos ajudaria muito, mas precisamos entender se estamos na mesma página", pontuou Carpini.