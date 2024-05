Fábio Mota afirma que Dorival Jr observou jogador do Vitória | A TARDE

O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou que o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, esteve no Barradão na estreia do Campeonato Brasileiro com o objetivo de observar o volante Dudu.

Na ocasião, o treinador marcou presença em Salvador, visitou centros de treinamento de Bahia e Vitória e acompanhou partidas dos times baianos contra Palmeiras e Fluminense, respectivamente.

"O treinador da Seleção Brasileira disse, dentro do camarote da presidência (do Vitória), que veio observar Dudu. Infelizmente o Dudu se machucou", disse Mota nesta terça-feira, 23, em entrevista à Rádio Sociedade.

Destaque do Vitória desde o ano passado, Dudu poderia ter vivido uma noite melhor diante do Palmeiras. O atleta sofreu uma lesão no joelho no início do jogo e acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo. O Rubro-Negro foi derrotado em casa pelo placar de 1 a 0.

Fábio Mota revelou que Dudu está se recuperando bem e disse quando o atleta deve voltar. "O Dudu, pelo que vi hoje, já deve voltar contra o Botafogo". O jogo, válido pela Copa do Brasil, será realizado no dia 2 de maio, no Nilton Santos.

Além de Dudu, o Vitória também busca recuperar o zagueiro Camutanga, que ficou fora do último Ba-Vi por lesão.