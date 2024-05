Motivado por “soberba” do Vitória, Everaldo diz: “Estava revoltado" | A TARDE

Após empate com o Vitória no último domingo, 21, o Bahia iniciou a preparação para encarar o Grêmio neste fim de semana. O atacante Everaldo, responsável pelo golaço que garantiu um ponto ao Tricolor, concedeu entrevista nesta terça-feira, 23, e contou detalhes do que aconteceu durante a partida.

“Esse jogo, olhando pelo lado de fora, era um jogo que estava difícil para a gente, porque a gente estava até tendo posse de bola, mas não estava conseguindo finalizar muito em gol. Então, eu estava ali no banco, conversava com o pessoal, e entre nós mesmos, quando a gente está do lado de fora, a gente fica olhando um para a cara do outro, se motivando um ao outro, sabendo que quando entrar, a gente entra para resolver”, afirmou Everaldo.

“Ba-Vi é Ba-Vi, mas esse jogo em específico nós vínhamos perdendo por 2 a 0 e eu via um pouco de soberba do outro lado, olhando de fora. Eu estava bem revoltado, mas como eu estava do lado de fora eu só podia motivar os companheiros. Eu olhava fixo nos olhos dos companheiros e dava para ver que eles estavam querendo também. Então eu procurei motivar”, complementou.

Leia mais: Bahia terá três dias para percorrer 4.154 km e decidir vaga nas copas

Leia mais: Duelo da 4ª rodada, Bahia só tem um triunfo sobre o Grêmio em 10 jogos

Apesar do golaço marcado, Everaldo se sentiu frustrado por não ter conseguido virar o placar e sair de campo com os três pontos. Agora o foco está no Grêmio, clube que o revelou e que ele guarda um carinho especial.

“Eu fiquei feliz, obviamente feliz, por um gol bonito, um clássico, mas como eu falei, o gostinho que ficou no final do jogo foi que a gente poderia ter virado o jogo. Mas faz parte, tem que valorar. Eu ia falar uma palavra em espanhol, mas tem que dar valor a esse ponto, ponto fora de casa querendo ou não, no brasileiro é importante. Então dá sequência aí, agora nesse jogo contra o Grêmio no sábado, que é um jogo muito difícil e a gente precisa ganhar”, disse o atacante.

“Eu tenho um carinho muito grande pelo Grêmio, clube que fui formado pelo clube e o fato de ser gaúcho. Todos os jogos eu entro motivado, mas alguns têm motivação especiais. Esse é um deles. Toda vez que enfrento a dupla GreNal eu fico ainda mais motivado. Gosto de jogar contra eles e no sábado não será diferente”, concluiu.

O confronto entre Bahia e Grêmio está marcado para as 21h de sábado, 27, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para essa partida começaram a ser vendidos nesta terça.