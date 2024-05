Bahia terá três dias para percorrer 4.154 km e decidir vaga nas copas | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu movimentar os bastidores das equipes brasileiras na noite desta segunda-feira, 22, ao anunciar as datas dos confrontos da Copa do Brasil e Copa do Nordeste de 2024. Dentre as equipes envolvidas em ambos os torneios, o Esporte Clube Bahia terá semana decisiva para garantir vaga nas oitavas de final da competição nacional e na final do Nordestão.

Isso porque na última semana de maio, o Esquadrão vai enfrentar o Criciúma no dia 23, uma quarta-feira, em duelo válido pelo jogo da volta da Copa do Brasil, no Estádio Heriberto Hülse, a aproximadamente 2.077 km de Salvador, e três dias depois, no dia 26, um domingo, a equipe azul, vermelha e branca retorna a capital baiana para enfrentar o CRB, em partida que vale vaga na final da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova.

Além deste curto período de tempo entre os confrontos decisivos, a equipe comandada por Rogério Ceni volta à Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, no dia 02/06, desta vez, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A, apenas sete dias depois da decisão contra o CRB, e dez dias após o duelo que vale vaga nas oitavas da Copa do Brasil, contra a equipe catarinense.

Portanto, a delegação tricolor terá a difícil missão de encarar aproximadamente 8.308 km em apenas 11 dias, afinal, o Esquadrão fará o trajeto Salvador-Criciúma quatro vezes durante o período, para ir e voltar da cidade catarinense.

Próximo jogo do Bahia

Há um mês de distância mês das decisões na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço foca na missão mais próxima: o Grêmio. Os comandados por Rogério Ceni encaram a equipe gaúcha neste sábado, 27, às 21h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando o segundo triunfo da equipe na competição, após empatar contra o Vitória no último domingo, 21.