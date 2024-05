Vitória abre 2 a 0, mas Bahia busca empate no Barradão | A TARDE

Após ficarem cinco anos sem se enfrentar na elite do futebol nacional, Vitória e Bahia duelaram pela quinta vez nesta temporada, desta vez, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, neste domingo, 21, às 16h. O reencontro foi em um duelo animado, que terminou empatado em 2 a 2. O Leão abriu dois gols de vantagem, mas o Tricolor foi buscar.

O Vitória foi mais fatal na sua estratégia no primeiro tempo e abriu o placar com Matheuzinho. O Leão voltou do intervalo mais intenso e ampliou com Wagner Leonardo. Já o Bahia, após as mudanças de Rogério Ceni, reagiu, principalmente com boa atuação de Biel, que marcou um gol e deu assistência para bela finalização de Everaldo, que empatou.

Com o resultado, o Vitória soma seu primeiro ponto no Brasileirão, ocupando a 16ª posição. O Tricolor de Aço chegou ao seu quarto ponto e se mantém na primeira parte da tabela, na 9ª colocação.

Primeiro tempo

Depois de se encontrarem quatro vezes em 2024, o quinto Ba-Vi do ano começou muito estudado, com uma leve superioridade coletiva da equipe tricolor, devido as mudanças feitas por Léo Conta por conta dos desfalques de Camutanga, Dudu e PK, mas sem nenhuma oportunidade de gol criada.

Foi apenas aos 19 minutos da etapa inicial que a primeira grande chance do jogo foi criada, pelo lado do Leão, que não desperdiçou e abriu o placar do clássico. Após cruzamento de Zeca, o baixinho Matheusinho, de apenas 1,65 metros, se meteu no meio da defesa tricolor e cabeceou para grande defesa de Marcos Felipe, que cedeu rebote, e o camisa 30 marcou o gol.

Sete minutos depois do gol, Marcos Felipe foi obrigado a fazer duas defesas após trapalhada da dupla de zaga do Bahia. Gabriel Xavier e Cuesta não se entenderam e Matheusinho, ele de novo, recuperou a bola e chutou para o gol, o goleiro defendeu e deu rebote para Léo Naldi, entretanto, o arqueiro tricolor estava ligado e fez mais uma boa defesa, impedindo o segundo gol do rival.



Já no final do primeiro tempo, por volta dos 38 minutos, o Esquadrão fez boa jogada e Caio Alexandre tocou para Éverton Ribeiro na ultrapassagem, mas a bola caiu no pé direito do camisa 10, que não é a boa, e o chute saiu muito fraco, tranquilizando a vida de Lucas Arcanjo. Logo no lance seguinte, Jean Lucas quase empatou o jogo após seu chute desviar no zagueiro Bruno Uvini, enganando o goleiro rubro-negro e tirando tinta da trave.

Segundo tempo

O Vitória voltou com tudo para o segundo tempo e logo no início da etapa final, aos 3 minutos, teve boa oportunidade de ampliar o placar com Wagner Leonardo, que cabeceou de forma perigosa à meta defendida pelo arqueiro tricolor, depois de belo cruzamento de Lucas Esteves, em cobrança de falta.

Na sequência, com a defesa do Bahia desmontada, Matheus Gonçalves puxou um contra-ataque e inverteu a bola para Osvaldo, que ficou cara a cara com Marcos Felipe e teve o chute bloqueado pelo goleiro do Esquadrão. Superior no jogo e com o apoio da torcida, o Leão da Barra ampliou o placar aos 12 minutos, com Wagner Leonardo de cabeça, após escanteio cobrado por Matheuzinho.

O Bahia então caminhava para sua terceira derrota consecutiva no Barradão em 2023, mas desta vez as mudanças do técnico Rogério Ceni deram resultado. O Tricolor de Aço diminuiu o placar aos 23 minutos, quando Thaciano pegou rebote na área, encobriu Arcanjo e acertou o travessão. No rebote, Biel completou para o gol vazio.

Logo na sequência, três minutos depois do primeiro gol do Bahia, o camisa 9 do Esquadrão, Everaldo, empatou o jogo após um belo chute no ângulo da meta defendida por Lucas Arcanjo. Na reta final, o Tricolor seguiu melhor, mas diminuiu seu ímpeto ofensivo. As equipes não aceleraram pelo terceiro gol e o animado clássico terminou empatado.

Próximo jogo

O Esquadrão volta à campo neste sábado, 27, às 21h, diante do seu torcedor, na Arena Fonte Nova, contra o Grêmio. Já o Leão da Barra entrará nos gramados apenas no domingo, 28, desta vez, longe de seus domínios, em duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão.