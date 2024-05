Bahia e Vitória conhecem datas de duelos da 3ª fase da Copa do Brasil | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 22, a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. A partir desta fase, as vagas serão decididas em jogos de ida e volta. Bahia e Vitória seguem na busca pelo título.

Na terça-feira, 30, às 19h, o Bahia recebe o Criciúma na Arena Fonte Nova para a primeira partida. O confronto de volta será na quinta, 23 de maio, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Já o Vitória, que vai estrear na competição, entra em campo na quinta-feira, 2, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo de volta está marcado para terça, 21 de maio, no Barradão, em Salvador.

Em caso de empate no placar agregado, a vaga ficará com a equipe vencedora da disputa por pênaltis. A tabela completa da terceira está disponível aqui.