CBF detalha tabela do primeiro turno dos times baianos na Série D | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 22, a tabela detalhada do primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro. A competição que dá quatro vagas na Série C de 2025 começa neste sábado, 27. A Bahia conta com três representantes: Itabuna, Jacuipense e Juazeirense.

O detalhamento por parte da CBF confirmou que Itabuna e Jacuipense mandarão seus jogos da Série D na capital, no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Sob administração da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), o local tem recebido partidas do Campeonato Baiano Sub-20 e receberá também partidas da Série B estadual.

Leia mais: Com duelo de estreantes, Série B do Baiano tem tabela divulgada

Confira os jogos de Itabuna, Jacuipense e Juazeirense na rodada de estreia da Série D:



Sábado, 27, às 16h

Juazeirense x Itabaiana, no Adauto Moraes em Juazeiro

Petrolina x Jacuipense, no Paulo Coelho, em Petrolina

Domingo, 28, às 16h

Itabuna x Real Noroeste-ES, no Pituaçu, em Salvador

A tabela completa está disponível aqui.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 14 rodadas. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, disputada no formato de mata-mata até a disputa do título. As quatro equipes classificadas para as semifinais vão garantir o acesso para o Brasileirão Série C em 2025.