Com duelo de estreantes, Série B do Baiano tem tabela divulgada | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta segunda-feira, 22, a tabela básica da Série B do Campeonato Baiano. A competição que dá duas vagas na na elite do futebol do estado está confirmada para iniciar no dia 9 de junho.

Assim como em 2023, dez clubes estão na disputa: Colo-Colo, Feirense, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, Itapetinga, Leônico, Porto, SSA e Vitória da Conquista. SSA e Porto, dois times estreantes no profissional, farão um dos duelos da rodada de abertura.

Confira os jogos da primeira rodada da Série B do Campeonato Baiano:

SSA x Porto

Colo-Colo x Leônico

Galícia x Fluminense de Feira

Grapiúna x Vitória da Conquista

Itapetinga x Feirense

A tabela completa está disponível aqui.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, totalizando nove rodadas. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. Os dois times finalistas conquistam o acesso para a primeira divisão do futebol baiano.