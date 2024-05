Duelo da 4ª rodada, Bahia só tem um triunfo sobre o Grêmio em 10 jogos | A TARDE

O Bahia enfrentará o Grêmio neste sábado, 27, às 21h, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, diante da sua torcida, na Arena Fonte Nova. Porém, para fazer a alegria dos tricolores, o Esquadrão precisa quebrar um retrospecto negativo de apenas um triunfo nos últimos 10 jogos contra o adversário.

Com quatro pontos garantidos, somando um triunfo, uma derrota e um empate, o tricolor baiano recebe a equipe gaúcha para tentar repetir o desempenho da 36ª rodada de 2021, quando conseguiu vencer. Esta foi a última vez que o Esquadrão arrancou os três pontos do Grêmio, vencendo por 3x1, na Fonte Nova, com gols de Matheus Bahia, Raí Nascimento e Daniel, para decretar o resultado positivo. Thiago Santos descontou no placar.

Este foi o único triunfo nos últimos dez jogos contra o adversário da 4ª rodada. Ao todo, nos nove jogos restantes, foram cinco vitórias para o tricolor gaúcho e quatro empates. No total, o Grêmio marcou 13 gols, já o Esquadrão balançou as redes em oito oportunidades, segundo levantamento do site Ogol.

Neste período, o Bahia ainda amarga uma eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, em 2022. Nesta edição, o Esquadrão empatou em Salvador, por 1x1, e vencia em Porto Alegre até os 27 minutos do segundo tempo, quando Mathias Villasanti marcou um gol e forçou a definição na disputa de pênaltis. Na ocasião, Bruno Alves e Bitello perderam para os gremistas, mas Cicinho, Acevedo e Gabriel Xavier levaram a pior e não conseguiram confirmar as suas cobranças.

Brasileirão 2020 - Bahia 0 x 2 Grêmio

Brasileirão 2020 - Grêmio 2 x 1 Bahia

Brasileirão 2021 - Grêmio 2 x 0 Bahia

Brasileirão 2021 - Bahia 3 x 1 Grêmio

Série B 2022 - Bahia 0 x 0 Grêmio

Série B 2022 - Grêmio 1 x 1 Bahia

Brasileirão 2023 - Bahia 1 x 2 Grêmio

Copa do Brasil 2023 - Bahia 1 x 1 Grêmio

Copa do Brasil 2023 - Grêmio 1 x 1 Bahia

Brasileirão 2023 - Grêmio 1 x 0 Bahia

Além da elite do futebol brasileiro, como mostra a lista acima, as equipes também se enfrentaram na segunda divisão, no ano de 2022, quando ambas as equipes foram rebaixadas na temporada anterior. Desta forma, desde 2017, Bahia e Grêmio se enfrentaram em todas as edições de campeonatos nacionais, o que ressalta outra estatística: 4 triunfos em 18 jogos.

Em um recorte maior, analisando os últimos sete anos, o tricolor gaúcho tem um aproveitamento superior, ultrapassando a casa dos 55%. Ao todo foram oito vitórias e seis empates. Entretanto, neste sábado, o Esquadrão terá a chance de abandonar o retrospecto negativo e voltar a vencer o Grêmio.