Com ingressos mais caros, Bahia abre venda para duelo contra o Grêmio | A TARDE

Os ingressos para a partida entre Bahia e Grêmio, que será realizada na Arena Fonte Nova, começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 23. O Tricolor entra em campo às 21h do próximo sábado com o objetivo de voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro.

O primeiro dia de vendas é exclusivo para sócios, que podem comprar um bilhete pela internet, com 50% de desconto. A oferta é válida para a modalidade Sem Acesso Garantido. Nos pontos de venda externos, o desconto é de 30%. O segundo dia de vendas é exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte.

Para a partida, o setor Sudeste Inferior continuará tendo valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

Os preços dos ingressos tiveram um primeiro aumento, a exemplo do setor leste, que saiu de R$ 76 para R$ 80 a inteira. Na última semana, o Bahia anunciou uma nova política de precificação dos ingressos, que passará a ser variável de acordo com critérios pré-definidos, como baixa demanda, média demanda e alta demanda.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

TERÇA-FEIRA (23) – Exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

QUARTA-FEIRA (24) – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

QUINTA-FEIRA (25)

Internet – a partir das 10h para público geral

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 13h às 21h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 16h

SEXTA-FEIRA (26)

Internet – 24h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 16h

SÁBADO (16) – Dia do jogo

Internet – até 21h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 17h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 17h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 17h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 22h15

Bilheteria Norte da Arena Fonte Nova – 18h15 às 22h15

Bilheteria Leste (Visitante) 18h15 às 22h15