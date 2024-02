Jogador do Vitória é flagrado em confusão no Carnaval de Salvador | A TARDE

O volante Dudu, titular do Vitória, se envolveu em uma confusão dentro de um camarote no carnaval de Salvador, no circuito Barra-Ondina, na noite da última quinta-feira, 8. A situação foi compartilhada em vídeos que circulam nas redes sociais.

Nas imagens gravadas, o jogador aparece sem camisa e imobilizado por seguranças do local, que conseguiram contê-lo. Em outro recorte, Dudu aparece irritado em uma discussão com os profissionais. As causas da confusão ainda são desconhecidas. Vale salientar que o time titular do Vitória ganhou folga após a viagem para Jacobina.

Em contato com o Portal A TARDE, Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Vitória, informou que o clube está ciente da situação e que avalia internamente o que ocorreu com Dudu.



A equipe volta a campo neste sábado, 10, contra o ABC, às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Na atual temporada, Dudu atuou em todos os sete jogos do rubro-negro baiano na temporada 2024.

Marcello Góis