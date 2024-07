Visto em bar após derrota, Rodrigo Andrade é punido pelo Vitória

Rodrigo Andrade será multado pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após ter sido flagrado no último sábado, 13, em uma barraca de praia, o meio-campista Rodrigo Andrade, do Vitória, não se reapresentou junto com o elenco rubro-negro, neste domingo,14. Dentro do clube, o caso é tratado como indisciplina.

Em conversa com a equipe do Portal A TARDE, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afastou os rumores de que o jogador não atuará mais pelo time e confirmou que o atleta será multado.

O time comandando por Thiago Carpini iniciou os treinos visando o confronto contra o Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.



O clássico nordestino acontece na quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Castelão. O Rubro-negro está na briga contra o rebaixamento e o Leão do Pici busca de consolidar no G-6 do campeonato