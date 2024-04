"Compro outro, mas não devolvo", brinca Rodrigo Andrade com rival | A TARDE

O Ba-Vi ainda vive e o meio-campista do Vitória, Rodrigo Andrade, apareceu em um vídeo nas redes sociais brincando com os calçados que foram jogados pela torcida do Bahia durante comemoração do elenco rubro-negro na Arena Fonte Nova, no último fim de semana, após a conquista do título estadual do Leão.

"Eu compro outro, mas não devolvo aquele, estava muito ruim já", disparou o volante em tom bem humorado, após mostrar mensagens de pessoas pedindo para que ele devolva o sapato.

No último domingo, 7, o Vitória levantou o 30º troféu do Campeonato Baiano após bater o Bahia na final da competição.

O próximo compromisso do Vitória já é pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 do próximo domingo, 14, no estádio Barradão, contra o Palmeiras.

Assista o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais