Família colossal: ambiente saudável é trunfo de boa fase do Vitória | A TARDE

Dois títulos em cinco meses. Esse é o histórico do Vitória, que há dois anos estava na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o Rubro-Negro se consagrou campeão da Série B, primeiro título nacional da história do clube. No último domingo, 7, o Leão levantou a taça do Campeonato Baiano pela 30ª vez, feito que não acontecia desde 2017.

A receita para todo esse sucesso une uma série de fatores que envolve organização e planejamento desde a parte administrativa, passando pela diretoria, departamento de saúde, até chegar à comissão técnica e aos jogadores.

Ítalo Rodrigues, diretor de futebol do Vitória, pontuou um outro fator importante para que os resultados sejam alcançados dentro de campo. Para o executivo que acabou de completar um ano de clube, um ambiente saudável é essencial para conquistar os objetivos.

“Eu acredito muito em ambiente. Eu acredito que o ambiente faz diferença mais do que qualquer atleta diferente tecnicamente. A gente teve algumas possibilidades de trazer alguns atletas ‘diferentes tecnicamente’, mas que a gente não tinha boas informações e a gente prioriza muito o nosso ambiente, a nossa liderança no dia a dia, e a gente faz questão de manter isso. Um ambiente competitivo, mas também um ambiente sadio, porque senão a gente não consegue conquistar nada”, contou Ítalo Rodrigues ao Portal A TARDE.

Ítalo Rodrigues, diretor de futebol do Vitória | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Os jogadores abraçaram a ideia, acreditaram no projeto e fizeram questão de mostrar que o Vitória é uma família e que um ambiente tranquilo e saudável contribui de maneira significativa para o bom desempenho dentro das quatro linhas.

"A gente tem criado uma identificação muito grande com o clube e com a torcida. Temos um diferencial muito grande que é essa união da diretoria com a gente, da comissão técnica com a gente. Então, sabemos que isso faz a diferença na hora do jogo, a gente sabe que está todo mundo com o mesmo pensamento, com a mesma energia, canaliza tudo para que a gente venha tendo esses resultados positivos", declarou o zagueiro Wagner Leonardo, durante cerimônia de premiação do Campeonato Baiano.



Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

“Eu acho que isso é fruto de um grupo, de uma família. Quando eu vim para o Vitória, o Ítalo [Rodrigues] falou que aqui seria uma família, um grupo de família. Então realmente eu tenho certeza disso. A gente unido é muito mais forte, não desacreditamos jamais e esse título prova isso. Com várias viradas em cima do rival e jogos que a gente tinha como perdido, a gente foi lá e buscou, então não tem coisa melhor”, disse o atacante Alerrandro ao Portal A TARDE.

O presidente Fábio Mota, um dos principais responsáveis pelo ressurgimento do Vitória das cinzas, agradeceu o trabalho de toda a equipe. “A gente assumiu o clube no pior momento da história, na Série C, com dificuldades financeiras grandes e inúmeras. Graças a Deus e ao trabalho de equipe pelo qual eu sou capitão, a gente tem reestruturado o patrimônio do clube e os títulos também”, afirmou o dirigente.

Passada a comemoração, o Vitória volta a campo neste domingo, 14, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. O adversário será o atual campeão, Palmeiras, e a bola rola às 18h30, no Barradão.