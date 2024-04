Seleção do Baianão 2024 é divulgada com maioria do Vitória | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF), em parceria com a TVE, realizou na noite desta segunda-feira, 8, a premiação Melhores do Baianão 2024. Campeão, o Vitória ficou com a maioria dos indicados, em votação dos jornalistas.

A lista começa com o melhor árbitro e o troféu ficou com Bruno Pereira Vasconcelos. Os assistentes e escolhidos foram Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Rocha de Matos. Eles, por sinal, tiveram pouco trabalho com a Juazeirense, que ficou com o título de equipe mais disciplinada do Campeonato Baiano, com 22 cartões amarelos e nenhum vermelho.

Os jornalistas elegeram Léo Condé, do Vitória, como melhor técnico da competição. Os profissionais de imprensa também optaram por Diego Kami Mura, também do Leão, como melhor preparador físico.

Entre os 11 jogadores escolhidos, o Vitória obteve 7 nomes na lista, enquanto o Bahia, vice-campeão, ficou com 3. O troféu de jogador revelação ficou com Pablo, do Jacuipense. Já o prêmio referente à artilharia da competição foi dividido entre Osvaldo e Alerrandro, ambos do Rubro-negro, que balançaram a rede 5 vezes.

Seleção do Baianão

Goleiro: Thiago Passos (Barcelona de Ilhéus)

Lateral-direito: Zeca (Vitória)

Lateral-esquerdo: Patric Calmon (Vitória)

Zagueiro 1: Camutanga (Vitória)

Zagueiro 2: Wagner Leonardo (Vitória)

Volante 1: Caio Alexandre (Bahia)

Volante 2: Dudu (Vitória)

Meia 1: Thaciano (Bahia)

Meia 2: Everton Ribeiro (Bahia)

Atacante 1: Osvaldo (Vitória)

Atacante 2: Alerrandro (Vitória)