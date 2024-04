Fábio Mota confirma chegada de novos reforços para o Vitória | A TARDE

Campeão estadual após sete anos de jejum e grandão na temporada, o Vitória segue ativo no mercado da bola. Em entrevista ao Grupo A TARDE durante premiação do Campeonato Baiano na segunda-feira (8), Fábio Mota confirmou que deve anunciar a chegada de dois reforços ainda esta semana.

De acordo com o presidente do Leão, um zagueiro e um lateral-direito devem chegar ainda esta semana em Salvador. Uma dessas novidades deve ser Bruno Uvini, de 32 anos, vindo do Grêmio. Mota ainda explicou que Raúl Cáceres fará uma cirurgia e ficará "um tempo afastado", o que aumentou a necessidade de reforçar o setor.

Ainda segundo Fábio Mota, o Vitória também procura um atacante que atue no lado do campo e mais um goleiro. Esses atletas, no entanto, ainda não estão encaminhados como os defensores.