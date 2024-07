Carpini não relaciona Dudu contra Botafogo e diz: "Não sou obrigado"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Antes peça fundamental no time do Vitória, Dudu agora parece que está fora dos planos para o restante da temporada. O volante cumpriu suspensão na última rodada e voltou a ficar disponível contra o Botafogo, mas o técnico Thiago Carpini optou por não relacionar o atleta.

Antes da bola rolar, na noite desta quinta-feira, 11, o treinador explicou porque não relacionou Dudu, que pode estar com os dias contados no Vitória. “Opção minha mesmo, não sou obrigado a relacioná-lo. Prezo muito pelo ambiente, pelo vestiário. Ele segue treinando”, disparou Thiago Carpini em entrevista ao ge.

Leia mais: Dudu curte postagem de vitória do Corinthians e gera polêmica

Vale ressaltar que Dudu ainda não completou sete jogos no Campeonato Brasileiro defendendo o Vitória e pode se transferir para outro clube da Série A caso isso não aconteça. Cruzeiro e Corinthians foram clubes interessados no volante em outro momento, mas o futuro do jogador, caso não permaneça no Rubro-Negro, ainda é desconhecido.



Sem Dudu, mas com Léo Naldi, Luan e Willian Oliveira fazendo a ‘volância’, o Vitória encara o Botafogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21h30, no Barradão.