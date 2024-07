Dudu curte postagem de vitória do Corinthians e gera polêmica; confira

Print da curtida de Dudu viralizou entre a torcida rubro-negra - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De volta ao time do Vitória após passar um tempo 'de molho', Dudu já voltou trazendo polêmicas após mais uma derrota do Vitória no Campeonato Brasileiro. O volante curtiu uma postagem que enaltecia o triunfo do Corinthians contra o próprio Leão, nesta quinta-feira, 4.

Dudu foi ligado ao Timão e teve saída especulada, o que aquece ainda mais a situação. O post que o volante 'deu like' foi compartilhado pelo canal TNT Sports, destacando o gol da vitória do Timão marcado por Giovane, nos acréscimos da partida.

O atleta segue a equipe paulista no Instagram, além do Vitória, o que gerou incômodo em alguns torcedores. Além disso, o cartão que o jogador levou, com pouco tempo em campo, o tira da partida contra o Criciúma, no domingo.



O print da curtida de Dudu viralizou entre a torcida rubro-negra. Os comentários nas fotos do jogador estão desativadas.

De fora das últimas partidas do Vitória, Dudu entrou já na reta final e viu o Corinthians marcar com Giovane em uma bola espirrada na área após cobrança de escanteio. O lance custou caro e fez o Leão ser derrotado por 3 a 2, mesmo tendo apresentado um bom desempenho na Neo Química Arena.