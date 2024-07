"Não foi com a sola": Veja a análise do VAR em Corinthians x Vitória

Yuri Alberto recebeu apenas o cartão amarelo - Foto: Reprodução | CBF TV

O resultado negativo do Vitória diante do Corinthians, na noite desta quinta-feira, 4, ficou marcado por uma polêmica na arbitragem. Ainda na primeira etapa, quando o duelo estava 2 a 1 para o Alvinegro, o árbitro de vídeo chegou um possível cartão vermelho direto para o centroavante Yuri Alberto, após falta no lateral-direito Willean Lepo, do Leão da Barra.

Na imagem analisada pelo VAR, o centroavante e o lateral-direito disputam a bola no campo de defesa da equipe rubro-negra. Yuri Alberto chega primeiro no lance e chuta a bola, mas deixa o pé no movimento e acerta o joelho do atleta do Vitória, que fica caído no gramado sentindo dores.

>> Promessa ou problema? Dudu sai do céu ao inferno em meses pelo Vitória

"Tá caído lá, Gustavo. Quero ver essa entrada. Segura, Gustavo, checando possível cartão vermelho. O jogador chuta a bola e atinge. Vamos ver se ele recolhe o pé no impacto, parece que não tem movimento intencional depois. É muito em cima. O que você viu na jogada Gustavo?", disse o VAR.



Sem olhar a imagem, o árbitro Gustavo Bauermann descreve o lance que enxergou em velocidade normal: "Eu vejo a disputa, mas ele chuta a bola primeiro. Eu não vejo o contato, essa continuidade do pé", disse o juíz, que foi recomendado olhar no vídeo. "Vou recomendar a revisão. Após o chute, ele acerta com força excessiva na região da articulação do joelho".

Bauermann vai na televisão do VAR e, após analisar o lance por diferentes ângulos, entende que a entrada foi temerária, mas que não foi com a sola do pé e não teve intenção de atingir Lepo.

"Para mim, ele acerta com o lado da chuteira. Minha decisão aqui é tiro livre direto e cartão amarelo para o Yuri. Uma entrada temerária, onde ele atinge a bola e acerta o joelho no ato contínuo, mas não com a sola", disse o árbitro.

Após a fala de Bauermann, o VAR ainda tenta dizer para o árbitro levar a intensidade da entrada em consideração, mas ele mantém a decisão e mostra apenas o cartão amarelo para o jogador do Corinthians.

Com o resultado, o Vitória ainda não entra na zona de rebaixamento, mas viu o Corinthians se aproximar e empatar no número de pontos, com 12 conquistados. No domingo, 7, às 16h, o Leão recebe o Criciúma, no Barradão, pela 15ª rodada do certame.

Assista: