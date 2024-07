Com Osvaldo e sem Dudu, Vitória convoca 24 para jogo contra o Botafogo

Recuperado, .Osvaldo será opção contra o vice-líder Botafogo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Hoje tem Vitória. Logo mais às 21h30, os comandados do técnico Thiago Carpini vão a campo contra o Botafogo, no Barradão, em confronto válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini convocou 24 jogadores para este compromisso dentro de casa.

Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita, o atacante Osvaldo volta a ser opção. Em compensação, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Iury Castilho seguiram em transição física e não foram relacionados.

Acometido de lesão de grau 2 na parte posterior da coxa direita, o volante Caio Vinícius foi vetado pelo departamento médico e deu continuidade ao tratamento.

Outro que também não foi relacionado é o volante Dudu. O camisa 21 cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estaria a disposição, contudo está fora do jogo por opção da comissão técnica.

Com isso, a tendência é que o Leão da Barra seja escalado com Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson e Alerrandro.

Fora da zona do rebaixamento, o Vitória ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação, com 15 pontos somados em 16 jogos disputados na Série A.



Acompanhe a lista de jogadores convocados para enfrentar o Botafogo:



Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Muriel

Laterais: Lucas Esteves, PK, Rául Cáceres e Willean Lepo

Zagueiros: Bruno Uvini, Reynaldo e Wagner Leonardo

Volantes: Léo Naldi, Luan Santos e Willian Oliveira

Meias: Daniel Jr, Jean Mota, Matheusinho e Pablo

Atacantes: Alerrandro, Culebra, Everaldo, Fábio Soares, Janderson, Osvaldo e Zé Hugo