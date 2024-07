Alerrandro revela drama familiar e celebra boa fase no Vitória

Alerrando celebra o primeiro gol do Vitória contra o Criciúma - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Destaque do Vitória com três gols e uma assistência nos últimos dois jogos, o atacante Alerrandro concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 9. O camisa 9 rubro-negro credencia seu bom momento individual a ideia de jogo do técnico Thiago Carpini, que prioriza a posse de bola, o que ocasiona um maior volume de jogo.

"Creio que sim. Acho que a bola chegando mais ali para mim no último terço para definir, fico mais perto de fazer o gol. Acredito que essa mudança de característica de treinador me ajudou bastante", disse inicialmente.

Alerrandro ficou por exatos três meses e duas semanas sem marcar gols com a camisa rubro-negra. Ele revelou que para melhorar a parte psicológica, recorreu a terapia e procurou evitar o uso das redes sociais.

"Acho que o primeiro passo é evitar a rede social. Acho que isso foi fundamental para mim e também eu faço bastante terapia fora, acho que me ajudou muito. Mas tudo isso, se não tivesse um trabalho por trás, uma dedicação, não mudaria essa chave", explicou.

Alerrandro afirma que os gols marcados nos últimos jogos dão tranquilidade para a sequência do trabalho, contudo crê que a dedicação junto ao grupo tem sido fundamental na parte coletiva.

"Acredito que sim, mas eu sei da minha importância com o grupo. Mesmo não fazendo gols, eu sei o tanto que estava ajudando a equipe. Sei o tanto que eu ajudo. Então, eu tinha na minha cabeça que um hora ou outroao gol ia sair. Por isso que eu mantive tranquilo e focado", comentou.

No gol da vitória contra o Criciúma, a jogada é iniciada com Janderson, que passa para Alerrandro. De primeira, ele deu uma bela assistência para o gol de Lucas Esteves. O homem gol do Leão diz que tudo é fruto do trabalho realizado nos treinamentos na Toca.

"Para o centroavante, acho que o gol é muito importante. Sei da minha importância com o grupo. Ali foi uma jogada trabalhada durante a semana, onde todo mundo já sabia mais ou menos o que fazer, eu fui feliz no passe. E ele foi feliz na finalização e, graças a Deus, deu tudo certo", declarou.

Alerrandro viveu um drama pessoal com a filha, que esteve doente. Discreto, o jogador se mostrou surpreso com o vazamento, contudo afirmou que, apesar de toda preocupação, seguiu focado e tranquilo para ajudar o Vitória na Série A.

"Acho que todo pai de família, quando tem a sua filha, no momento que a minha estava, abala um pouco. Sou um cara bem tranquilo. Não gosto muito de expor, não sei até como que saiu isso, mas eu procurei dar meu melhor pelo Vitória, pela equipe. Graças a Deus ela melhorou, eu melhorei, então, acho que isso é o mais importante", concluiu