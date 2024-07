No Vitória? Marinho tem futuro definido para a temporada 2024; confira

Marinho jogou no Vitória em 2016 e deixou saudades na torcida rubro-negra - Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

O atacante Marinho já sabe onde estará pelo restante da temporada 2024. Sonho antigo da torcida do Vitória, clube onde atuou em 2016, o jogador de 34 anos teve novamente o nome ventilado nos bastidores do Rubro-Negro, que vive a expectativa de novas contratações com a abertura do mercado da bola.

A janela de transferência de meio de temporada está prevista para abrir a partir desta quarta-feira, 10 de julho, quando os clubes poderão realizar contratações e regularizar novos atletas. O mercado tem duranção de três meses, cujo prazo encerra exatamente no dia 10 de setembro.

Para que um jogador possa sair de um clube brasileiro para outro, entretanto, seria necessário que ele tenha feito menos de sete partidas no Campeonato Brasileiro. Marinho realizou o sétimo jogo com a camisa do Fortaleza no último domingo, na vitória do Leão do Pici contra o Fluminense. Assim, ele não poderá mais defender nenhuma outra equipe no Brasileirão e realmente deve ficar no Tricolor cearense.

Na atual temporada, o atacante já defendeu as cores do Fortaleza em 28 partidas, tendo marcado dois gols e feito três assistências. Pelo Vitória, em 2016, Marinho disputou 43 jogos e marcou 21 gols, além de seis assistências.

Com a negativa do ex-jogador do clube, o Vitória deve retornar ao mercado da bola em busca de outro jogador para a posição. Nomes como Matheus Davó, Alef Manga e Léo Jabá chegaram a ser cotados, mas não avançaram nas tratativas.