Botafogo terá importantes desfalques para encarar o Vitória; confira

Glorioso não poderá contar com dois importantes jogadores no duelo - Foto: Vitor Silva | Botafogo FR

Após vencer o Criciúma dentro de casa, neste domingo, 7, o Vitória tenta emplacar mais um resultado positivo na próxima rodada. A missão, entretanto, não será das mais fáceis, uma vez que o Leão da Barra recebe o více-líder, Botafogo, novamente dentro de casa, nesta quinta-feira, 11.

Se servir de conforto para o Rubro-Negro, o Glorioso não poderá contar com dois importantes jogadores no duelo. Atualmente, a equipe da Estrela Solitária já não conta com o lateral Rafael e os atacantes Matheus Nascimento e Jeffinho, que estão lesionados.



Já os novos desfalques foram o zagueiro angolano Bastos e o centroavante Tiquinho Soares, que receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Atlético-MG e cumprem suspensão automática.

Bastos e Tiquinho Soares | Foto: Vitor Silva | Botafogo FR

Com o triunfo diante do Criciúma, o Vitória subiu uma posição na tabela de classificação e chegou na 15ª posição, com 15 pontos conquistados. Já o Botafogo está em 2º lugar, com 30 pontos, atrás apenas do líder Flamengo, com 31.