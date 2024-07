Hoje no Vitória, Carpini avalia retorno ao São Paulo: "Portas abertas"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | Ag. A TARDE

O técnico do Vitória, Thiago Carpini, abriu o coração sobre sua passagem pelo São Paulo, o último clube que treinou antes de assumir o comando do Leão. Durante a conversa, Carpini expressou seu desejo de retornar ao clube paulista no futuro, destacando a boa relação que manteve com os diretores e jogadores do São Paulo. A entrevista foi divulgada pelo Uol Esporte.

"Quando eu assumi o Vitória, todos (diretores do São Paulo) me mandaram mensagens, nas vitórias a gente troca mensagens. Quando tem vitória do São Paulo eu também compartilho da minha torcida para que as coisas caminhem bem para o novo comandante. A relação foi maravilhosa com os atletas, até hoje falo com alguns atletas do elenco, a gente vai em breve se encontrar”, explicou.

“A relação foi muito boa, muito respeitosa. Deu certo até certo ponto, em outros momentos faltaram situações para que as coisas tivessem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de tempo para fluir. Mas foi tudo de maneira muito sadia e portas abertas para, quem sabe, no futuro ter uma nova oportunidade", complementou Carpini.

O treinador ainda deu a entender que os desafios do Vitória no Brasileirão são para além da permanência na elite, mas de maneira geral, destacou a necessidade de um planejamento cuidadoso para garantir o Rubro-Negro na Série A.

"Eu penso muito alto, eu sonho muito alto, mas a gente não pode externalizar tudo que a gente pensa e sonha. Esse período vai me ensinando muita coisa. A gente é muito otimista, nosso elenco, nosso trabalho. A gente sabe o que a gente faz diariamente, mas a gente tem que ser um pouco mais precavido”, analisou.

“A gente sabe que a volta para a Série A é sempre muito complicada. Equiparar elenco, orçamento, é uma mudança de prateleira muito alta em relação a nível de jogo, capacidade individual, coletiva. O primeiro passo é a gente permanecer. A medida do possível a gente começa a criar outros desafios, apesar que isso internamente o discurso é um pouco diferente, mas é uma coisa muito mais particular nossa com o elenco", afirmou o técnico.

A mistura entre ambição e cautela é uma de suas principais características no Vitória. Carpini tenta manter um discurso coerente que tem refletido em um resultado positivo dentro de campo. Na último rodada o Rubro-Negro venceu o Criciúma no Barradão e se afastou da zona de rebaixamento.