Em Salvador, Bahia não perde para o Corinthians há quase uma década

Em novembro de 2014, Bahia perdeu para o Corinthians por 2 a 1, na Arena Fonte Nova - Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia

Após perder o desempenho de 100% dentro de casa no Campeonato Brasileiro de 2024, a equipe comandada por Rogério Ceni enfrenta o Corinthians, neste domingo, 21, às 16h, na Arena Fonte Nova, visando se manter na disputa pelo topo da tabela, mas além disso, tem uma marca de quase dez anos para defender.

No duelo, válido pela 17º rodada da competição, está em jogo uma invencibilidade tricolor de praticamente uma década. Isso porque o Esquadrão não perde para o Corinthians, jogando em solo soteropolitano, desde novembro de 2014, quando foi derrotado pelo placar de 2 a 1.

Desde então, as equipes já se enfrentaram em Salvador seis vezes, com amplo domínio tricolor: Quatro triunfos e dois empates. Vale ressaltar que as quatro vitórias foram conquistadas de forma consecutiva, durante os anos de 2017 e 2021.

Confira o retrospecto do confronto durante o período de invencibilidade:

Bahia 0 x 0 Corinthians, 16ª rodada do Brasileirão 2023;

Bahia 0 x 0 Corinthians, 5ª rodada do Brasileirão 2021;

Bahia 2 x 1 Corinthians, 30ª rodada do Brasileirão 2020;

Bahia 3 x 2 Corinthians, 1ª rodada do Brasileirão 2019;

Bahia 1 x 0 Corinthians, 12ª rodada do Brasileirão 2018;

Bahia 2 x 0 Corinthians, 28ª rodada do Brasileirão 2017.

Último duelo entre as equipes

Vale ressaltar que o último confronto entre os times terminou em goleada histórica e quebra de tabu para a equipe azul, vermelha e branca. Em novembro de 2023, o Tricolor de Aço foi até a Neo Química Arena e aplicou uma sonora goleada por 5 a 1, com direito a hat-trick de Thaciano. Essa foi a primeira vez que o Bahia venceu o Corinthians em sua casa, inaugurada em maio de 2014.