Bahia 5x1 Corinthians entra nas listas de maiores goleadas do Tricolor | A TARDE

A expressiva goleada aplicada pelo Esporte Clube Bahia na última sexta-feira, 24, além de ter aumentado a esperança da permanência na Série A, também entrou em diversas listas de placares mais elásticos da história do Esquadrão. O resultado positivo marcou o primeiro triunfo do clube na Neo Química Arena e tornou-se a maior goleada sofrida pelo Corinthians jogando no estádio.

Segundo informações do ECBahia Números, o 5 a 1 entrou nas listas de maiores goleadas do Bahia jogando fora de casa pela Série A; Em partidas jogando contra times paulistas; Jogando fora do Estado da Bahia (exceto amistosos) e também nos maiores placares jogando contra os maiores times do Sul e Sudeste.

Confira as respectivas listas:

TOP-4 maiores goleadas fora de casa pela Série A -

CSA 0x5 Bahia, em 1959. Corinthians 1x5 Bahia, em 2023. Vasco 0x4 Bahia, em 2012. Fortaleza 0x4 Bahia, em 2020.

TOP-7 maiores goleadas do Bahia contra times paulistas -

7x2 São Paulo, em 1947. 5x0 São Caetano, em 2001. 5x0 Botafogo-SP, em 1999. 5x1 Corinthians, em 2023 (fora de casa). 5x1 Santos, em 1988. 4x0 Bragantino, em 2023. 4x0 XV de Piracicaba, em 1998.

TOP-7 maiores goleadas do Bahia fora do estado da Bahia (exceto amistosos) -

8x0 Interporto-TO, em 2008. 7x1 Campinense, em 2021. 6x0 Cruzeiro-AL, em 1994. 5x0 Altos, em 2019. 5x0 Anápolis, em 1981. 5x0 CSA, em 1959. 5x1 Corinthians, em 2023.

TOP-6 Maiores goleadas do Bahia contra os maiores times do Sul e Sudeste -

7x2 São Paulo, em 1942. 6x2 Athletico, em 2017. 5x1 Corinthians, em 2023 (fora de casa). 5x1 Santos, em 1988. 4x0 Vasco, em 2012 (fora de casa). 4x0 Atlético-MG, em 2001.



De olho na permanência na primeira divisão em 2024, o Bahia encara o São Paulo, na Arena Fonte Nova, às 20h, na próxima quarta-feira, 29. Faltando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Série A, o esquadrão atualmente se encontra na 16ª posição da competição, podendo ser ultrapassado pelo Cruzeiro ainda nesta rodada, uma vez que a equipe mineira entra em campo nesta segunda-feira, 27, às 21h, para enfrentar o Goiás, fora de casa.