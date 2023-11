"Tempo de treinamento é sempre bom", ressalta Ceni após goleada | A TARDE

A noite de sexta-feira, 24, vai ficar para história do Esporte Clube Bahia. A equipe comandada por Rogério Ceni viajou para São Paulo para disputar uma partida contra um adversário duro, e que, por estar jogando em seus domínios, deixou a missão ainda mais complicada. Entretanto, as adversidades não foram suficientes para impedir que o Esquadrão saísse da Neo Química Arena vencedor, e por um placar que deu ânimo ao elenco e à torcida na luta contra o rebaixamento. Afinal, não é todo dia que se vence o Corinthians por 5 a 1, ainda mais jogando fora.

O Esquadrão ainda quebrou um grande tabu, isso porque o Bahia não vencia a equipe corinthiana em território paulista desde 2008, quando marcou 1 a 0 no Pacaembu, na disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, também foi a primeira vez que os baianos venceram o Corinthians na Neo Química Arena, estádio do clube desde maio de 2014, ou seja, foram quase 10 anos para que finalmente viesse o primeiro triunfo tricolor.

A vitória baiana também se tornou a maior goleada sofrida pelos Alvinegros na Neo Química Arena, mas o Esquadrão divide esse posto com o Flamengo, que, em 2020, aplicou o mesmo placar nos corinthianos.

Após o resultado histórico, o treinador Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva para falar sobre o jogo. Questionado a respeito do tempo que teve para treinar os jogadores desde a última partida contra o Athlético-PR, no dia 12 deste mês, detalhou como foi o período.

“Durante os 13 dias sem jogar nós tivemos oito treinamentos e definimos a maneira de jogar com exatidão somente nessa última semana, mas resolvemos arriscar jogar sem um nove fixo, com Cauly flutuando por esse setor e a ajuda de Biel e Thaciano atacando pelos lados. O tempo de treinamento é sempre bom, mas nem sempre você vence”.

O próximo jogo do Esquadrão acontece na próxima quarta-feira, 29, contra o São Paulo, às 20h, na Arena Fonte Nova. No momento, o Bahia está na 15ª colocação, com 41 pontos conquistados, mesma pontuação de Vasco e Cruzeiro, que ainda jogam na rodada.