"Providências legais", diz representantes de Dudu após agressão de torcedores

Presidente do Vitória, Fábio Mota disse que Dudu não atua mais pelo clube - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A equipe de comunicação do volante Dudu, do Vitória, se posicionou na noite desta segunda-feira, 15, após as agressões sofridas pelo jogador no último domingo, 14, po parte de membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) em um bar na localidade de Canabrava, em Salvador.

De acordo com a assessoria do atleta, Dudu foi vítima de um "ato bárbaro e injustificável" e que situações como essa não serão toleradas dentro do futebol. As providências legais já estão sendo tomadas. Repudiamos todo e qualquer ato de violência [...] Dudu é um atleta extremamente profissional, que cumpre todas as normas do clube, sempre respeitou o Vitória e sua torcida", completa o posicionamento.

Leia mais

Promessa ou problema? Dudu sai do céu ao inferno em meses pelo Vitória



Na noite de domingo, os volantes Dudu e Rodrigo Andrade estavam em um bar de Canabrava, quando foram abordados por cerca de 30 membros da TUI. Rodrigo Andrade conseguiu se esconder, mas Dudu teria enfrentado os indivíduos e terminou sendo agredido. Dois carros, sendo um Dudu, também foram destruídos na ocorrência.

Uma reunião foi realizada na segunda, envolvendo a diretoria rubro-negra, os atletas e representantes. O presidente do clube, Fábio Mota, afirmou que ambos não irão atuar mais com a camisa do Vitória.

Dudu chegou ao Vitória durante o Brasileirão Série B de 2023 e se tornou um dos destaques da equipe que foi campeão da competição. Ao todo, o jogador disputou um total de 43 partidas com a camisa do Leão.