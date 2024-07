Após agressão, Dudu e Rodrigo Andrade sofrem medida drástica no Leão

Situação se tornou complicada para os volantes Rodrigo Andrade e Dudu - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

O fim da passagem de Dudu e Rodrigo Andrade no Vitória tem sido muito trágico. Menos de 24 horas depois de serem agredidos em um bar próximo ao Barradão por membros da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), o presidente Fábio Mota afirmou que os atletas não atuam mais pelo Leão.

Leia mais:

>> Jogadores do Vitória se envolvem em confusão com membros de organizada



>> Presidente da TUI comenta agressão de jogadores: "Nós avisamos"

>> Promessa ou problema? Dudu sai do céu ao inferno em meses pelo Vitória

>> Relembre outros casos de agressão envolvendo organizada e jogadores



"Sentamos, conversamos com procuradores e jogadores, que não têm condição mais de jogar no Vitória esse ano", entregou o dirigente ao GE.



Vale ressaltar que não necessariamente os dois serão vendidos. A diretoria rubro-negra agora irá analisar as propostas e ver se irá emprestar ou transferir em definitivo os volantes. Dudu e Rodrigo Andrade ainda não realizaram sete jogos no Brasileirão, portanto, podem jogar por qualquer equipe da Série A.

"Vamos preservar o patrimônio do clube. São dois casos diferentes. O Rodrigo Andrade tem contrato até dezembro. Tomamos a decisão de não renovar o contrato, vamos emprestar para outra equipe e preservar o patrimônio do clube em cima desse empréstimo. O Dudu é outro caso, tem contrato até 2027 com o Vitória. Nesse primeiro momento ele está cuidando das escoriações que teve, da briga que teve. Se apresentou ao Vitória, está tratando. Depois vamos sentar com o Dudu e os procuradores do Dudu para ver qual será o destino dele", afirmou o 'presida'.

Dudu chegou ao Vitória e aos poucos foi ganhando carinho e respeito do torcedor do Leão com boas atuações na campanha do título da Série B. Porém, em 2024, o volante se descuidou e começou a frequentar com frequência os jornais por conta do seu comportamento extra-campo. O volante já foi flagrado bebendo, brigando no Carnaval e ainda foi acusado de ter batido na mulher.

Em julho de 2024, o Vitória recebeu uma proposta do Corinthians por Dudu. O volante, inclusive, curtiu postagens do Timão, porém a oferta foi recusada. O clube paulista agora pode surgir como um dos interessados pelo jogador.

Rodrigo Andrade também já se envolveu em diversas polêmicas extracampo. Ele chegou ao Vitória em 2018 e muitas vezes foi elogiado pela torcida por suas atuações, mas nos últimos tempos conviveu com diversos problemas físicos.

O estopim para os torcedores foi neste domingo (14), quando não se reapresentou nos treinos após ter sido filmado curtindo em um praia no fim de semana.