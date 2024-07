Presidente da TUI comenta agressão de jogadores: "Nós avisamos"

Gabriel Oliveira, presidente da TUI - Foto: Yuri Couto | @ecvregistros | Instagram

O presidente da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), Gabriel Oliveira, utilizou as redes sociais para falar sobre a situação de agressão envolvendo membros da organizada e os volantes do Vitória, Rodrigo Andrade e Dudu.

Informações preliminares apontam que a situação aconteceu por volta de 23h30, em um bar no bairro de Canabrava, em Salvador. Em publicação no Twitter, o presidente da TUI falou sobre o ocorrido.

"Nós avisamos, no Vitória só quem tem comprometimento. Quem não ouve 'cuidado', ouve 'coitado'", disse Gabriel, que ainda respondeu outros torcedores: "Estamos falando do que acabamos de fazer na rua (bar). A responsabilidade de contratar ou demitir qualquer funcionário é do presidente Fábio Mota", completou.

No domingo, Rodrigo Andrade teria faltado os treinos de reapresentação no CT Manoel Pontes Tanajura. Por conta do episódio, o Vitória decidiu afastar o jogador, que ainda deverá ser multado pelo clube.

Já Dudu tem sido envolvido em polêmica desde o início da temporada. Com a chegada do novo treinador, Thiago Carpini, o jogador tem sido cada vez menos relacionado e a argumentação do comandante estaria direcionada à "falta de comprometimento".

O Portal A TARDE tentou contato com o Esporte Clube Vitória, a fim de obter maiores esclarecimentos, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.