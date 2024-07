CEO do Fortaleza cutuca o Bahia: "Nosso crescimento foi orgânico"

Marcelo Paz está a frente do Fortaleza desde 2015 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com gestão profissional e força econômica, Bahia e Fortaleza são os clubes mais fortes do Nordeste nos últimos anos. Em entrevista ao canal Infomoney, o CEO do Tricolor do Pici, Marcelo Paz, ressaltou que o futebol da região tem se fortalecido e deu uma cutucada no Esquadrão de Aço, ao dizer que o crescimento da sua equipe foi de forma mais organizada e sem subsídios.

"Está entre os mais (organizados), com absoluta certeza. O Bahia recebeu um aporte muito grande do Grupo City, é um dinheiro que a gente não consegue enxergar. Há um padrão do Grupo City que é muito importante, mais do que o dinheiro, que vale demais. É um padrão de organização, método e intercâmbio entre os clubes do grupo. Acho que a gente rivaliza com o Bahia, porém nosso crescimento foi orgânico. Foi sem aporte e investidor, foi através da nossa gestão: diretoria, torcida e o time entregando resultado em campo", disse o gestor.

Paz está a frente do Fortaleza desde 2015. Questionado de como imagina o clube daqui há cinco anos, o dirigente afirma que estar na Série A é fundamental para a continuidade do trabalho.

"Espero que esteja na Série A, disputando competições sul-americanas, revelando jogadores. Espero que esteja equilibrado financeiro e dando orgulho ao nosso torcedor, mas, acima de tudo, estar na Série A, que é o que permite todas essas possibilidades", afirmou Marcelo Paz.

Postulante a uma das vagas ao G-6 da Série A, o Fortaleza ocupa a 7ª colocação, com 26 pontos ganhos. A equipe faz clássico regional contra o Vitória, marcado para esta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Castelão, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.