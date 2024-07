Fortaleza x Vitória: Onde assisitir e prováveis escalações - Foto: Victor Ferreira / E C Vitória

O duelo entre o Leão da Barra e o Leão do Pici, que será realizado nesta quarta-feira, 17, às 21h30, no Estádio Castelão, é uma das partidas que encerram os jogos das 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, mas possuem duas histórias completamentes distintas a serem disputadas. Enquanto o Fortaleza tem a chance de entrar no G6, o Vitória luta para se manter fora da zona de rebaixamento, ocupando a primeira posição fora dela.

O rubro-negro baiano, primeiro time fora da zona de rebaixamento, atravessa um momento turbulento fora das quatro linhas, enquanto o técnico Thiago Carpini tenta melhorar o desempenho do time baiano. Na última rodada, jogando em casa, o Vitória foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, com um gol de Savarino no segundo tempo, após uma atuação onde praticamente jogou por uma bola.

Três dias após a derrota, os jogadores Dudu e Rodrigo Andrade foram agredidos em um bar próximo ao Barradão por membros de uma das torcidas organizadas do clube. Mais de 50 pessoas invadiram o local, causando um tumulto generalizado. Relatos indicam que Dudu trocou socos com torcedores, enquanto Rodrigo Andrade se escondeu no estabelecimento. Nesta segunda-feira, 15, o presidente Fábio Mota anunciou que os atletas não jogarão mais pelo Vitória nesta temporada. Ambos ainda não completaram sete jogos no Brasileirão e devem ser emprestados.



Onde assistir: Globo e Premiere.

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini (Raul Cáceres), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Oswaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez (Kuscevic), Titi (Cardona) e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Tomás Pochettino; Yago Pikachu (Kervin Andrade), Breno Lopes e Juan Martín Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.