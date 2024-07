Bruno Uvini avalia momento do Vitória e destaca "responsabilidade"

Bruno Uvini durante treino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em meio às diversas polêmicas envolvendo jogadores do Vitória, o zagueiro Bruno Uvini concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 16, e destacou a importância da responsabilidade. Além disso, o defensor também avaliou o momento do clube e comentou sobre o retorno após uma lesão na coxa.

“Eu acho que o que acontece fora daqui a gente não controla, então eu acho que com a blindagem que nós temos do professor Thiago Caprini, como lidar com as questões mais importantes, colocando o Vitória em primeiro lugar sempre. Nosso foco é no jogo, em buscar os três pontos, o pensamento está no adversário, que é o Fortaleza, e o que acontece fora daqui, nós somos adultos, cada um com a sua responsabilidade”, destacou Uvini.

Em continuidade, o reforço da temporada destacou a importância do comprometimento e a necessidade de se doar para o trabalho, afirmando não ter espaço para nada além disso.

“Desde o início deste novo modelo de trabalho, com a nova comissão, o professor sempre pontuou que gostaria que estivesse no dia a dia só quem tivesse vontade de estar e ajudar o Vitória, de se doar. A nossa missão para este ano não é fácil, quem tem uma experiência no campeonato sabe que nunca é fácil retornar na Série A. Por isso, demanda de todos que estão no clube 200%. Não tem espaço para nada além da dedicação total”, pontuou o zagueiro.

Voltado para o mesmo assunto, Bruno Uvini foi questionado sobre o afastamento de Rodrigo Andrade e Dudu, envolvidos em uma briga com a torcida na noite deste domingo. Em resposta, o defensor descreve a situação como delicada e triste.

“É uma situação delicada, que o clube está tomando as providências internamente com a diretoria. É um caso bem triste de se ver, nunca queremos que nada no futebol chegue a esse ponto. Quero frisar também que não é só aqui que tem acontecido isso, temos visto outros casos na televisão, aconteceu no final da Copa América agora. Eu acho que tem que ser em conjunto, jogadores, com a equipe, e a torcida apoiando”, disse o jogador.

Na sequência, Uvini também comentou sobre o seu momento e aptidão para ser titular contra o Fortaleza, tendo em vista que está voltando de lesão e somou poucos minutos desde então. Em fala, Bruno destacou os privilégios do futebol e garantiu se sentir bem para ajudar a equipe rubro-negra.

“Eu venho trabalhando para isso. Mesmo quando estive machucado, eu intensifiquei tudo que eu podia, claro que não é fácil ficar de fora, é a coisa mais difícil para um atleta, é por isso que a gente trabalha, é o privilégio do jogador. Como eu disse, não é o salário, não é a fama, mas é poder viver as sensações que só o futebol pode te dar e quando você está machucado, ele te tira isso. Eu estava querendo muito voltar e me sinto bem e apto para ajudar a equipe”, avaliou.

“Eu sempre fui um lutador na minha carreira, e quando eu aceitei o desafio do Vitória, não foi diferente. Eu sabia que não seria fácil, é uma reestruturação, nós estamos nos descobrindo como equipe, como grupo, tivemos uma troca de comando. (...) Enfim, dedicação, minha passagem até o momento é voltada para isso, tenho muita vontade de ser bem sucedido neste clube, onde eu fui muito bem recebido e tenho vontade de retribuir”, finalizou o zagueiro.

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 17, contra o Fortaleza, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será na Arena Castelão, no Ceará, às 21h30.