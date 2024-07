Adversário do Vitória, Fortaleza está invicto em casa na Série A

Arena Castelão é a casa do Fortaleza na Série A - Foto: ASCOM / Fortaleza EC

Na luta para escapar das últimas posições, o Vitória visita o Fortaleza nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Leão da Barra é um dos melhores mandantes da Série A e está invicto em seus domínios, com o quarto melhor desempenho no quesito.

Em recuperação no Brasileirão, o Leão do Pici não perdeu na condição de mandante. Em oito partidas na Arena Castelão, o time comandado pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda soma cinco vitórias e três empates, com 11 gols a favor e apenas quatro sofridos, com 75% de aproveitamento.

A campanha do Leão do Pici o credencia a ser um dos postulantes ao G-6 do Brasileirão, na briga por vaga direta a Taça Libertadores de 2025. O time tricolor está na 7ª colocação do Brasileiro, com 26 pontos somados.

Vitória faz campanha ruim como visitante

Se quiser fugir do Z-4, o Leão da Barra precisa melhorar a campanha na condição de visitante. O Vitória venceu o lanterna Fluminense, empatou com Cuiabá e Juventude, além das quatro derrotas para Cruzeiro, Vasco, RB Bragantino e Corinthians.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o rubro-negro baiano só tem desempenho melhor que Vasco da Gama (14%), Juventude (9%), Corinthians (7%), Grêmio (5%) e Fluminense (4%).

Vindo de derrota em casa para o Botafogo, o rubro-negro baiano é o primeiro time fora do Z-4, com 15 pontos somados em 16 partidas disputadas.