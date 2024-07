Vitória faz último treino antes de embarcar para enfrentar Fortaleza

Jogadores do Vitória durante treino - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória realizou o último treino antes de enfrentar o Fortaleza na manhã desta terça-feira, 16. O confronto será na quarta, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30. Desta maneira, os comandados de Thiago Carpini realizaram os últimos ajustes antes de irem em busca dos três pontos.

Após o café da manhã e a apresentação de um vídeo da sala de imprensa, os jogadores seguiram para o campo. No local, o treinador realizou tático posicional com ações ofensivas e defensivas e trabalhou a bola parada tanto ofensiva como defensiva.

Após enfrentar o Leão do Pici, o rubro-negro encara o Grêmio, também fora de casa. Desta maneira, foram relacionados 26 jogadores, que ficarão à disposição do treinador.

Como novidades, Carpini poderá contar com Lawan e Luís Miguel, que estavam disputando a Série D do Brasileiro pelo Itabuna, e Ricardo Ryller, contratado nesta janela de julho. Além deles, Osvaldo, que se contundiu na 12ª rodada, segue com a delegação.

Segundo a programação divulgada, o elenco embarca para o Rio Grande do Sul ainda na quarta-feira, através de um voo fretado. Após o desembarque, os atletas seguirão de ônibus para Caxias do Sul, local onde será o duelo contra o Grêmio.