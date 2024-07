Treinador de vários clubes baianos, Barbosinha morre aos 59 anos

Barbosinha conquistou um 2º lugar com o Bahia de Feira e levou a Juazeirense até a 3ª fase da Copa do Brasil - Foto: Divulgação | Bahia de Feira

Treinador de diversos clubes do interior baiano, Quintino Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, morreu na manhã desta terça-feira, 16, em Salvador. Ele tinha 59 anos e estava internado no Hospital das Clínicas, onde se recuperava após uma cirurgia para a retirada de um tumor no rim.

A informação foi confirmada por amigos próximos ao ex-treinador. Nos últimos anos, Barbosinha estava atuando como coordenador técnico do Esporte Clube Jacuipense, que está disputando o Brasileirão da Série D.

"Aos 59 anos, Barbosa faleceu na manhã desta terça-feira, após complicações em uma cirurgia realizada para retirada de um tumor que se encontrava instalado em um dos seus rins", confirmou também o Leão do Sisal por meio de nota.

Nos últimos tempos, Barbosinha sofreu com alguns problemas de saúde, que resultaram em internações. Em 2020, ele sofreu um mal-súbito e foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nobre de Cardiologia (Incardio), em Feira de Santana.



No fim do ano passado, Barbosinha chegou a ser novamente internado, dessa vez, no Hospital Eládio Lasserre, em Salvador, com uma condição de anemia profunda. Uma campanha de doação de sangue chegou a ser realizada em prol do ex-treinador na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

Carreira

Com passagens por diversos clubes baianos, Quintino Barbosa se notabilizou após levar equipes menores do interior do estado a campanhas expressivas. Entre as principais, está uma final de Baianão com o Bahia de Feira, em 2019, e uma terceira fase da Copa do Brasil, com a Juazeirense, em 2022.

Em ambos os casos, com o Tremendão e o Cancão de Fogo, ele ainda disputou o Brasileirão Série D dos respectivos anos. Barbosinha também disputou outra quarta divisão do certame nacional, mas com o Jacobina.

Ao longo de sua carreira, Barbosinha ainda treinou as equipes do Colo-Colo, Camaçari, Treze-PB, Queimadense-PB, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.