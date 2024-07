FBF e clubes baianos lamentam morte de Barbosinha

Barbosinha faleceu na manhã desta terça-feira, 16 - Foto: Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 16, foi confirmada a morte do lendário treinador baiano Quintino Barbosa, o Barbosinha. Com 59 anos, ele estava internado no Hospital das Clínicas, em Salvador, onde se recuperava de uma cirurgia realizada para o tratamento de um tumor no rim.

O falecimento foi confirmado por amigos próximos ao ex-treinador para reportagem de A Tarde. A Federação Baiana de Futebol FBF), além de diversos clubes se posicionaram após o falecimento do folclórico Barbosinha, inclusive a Jacuipense, equipe onde atuou como coordenador técnico nos últimos cinco anos. Confira:

Jacuipense

“Foram aproximadamente cinco anos de um agradável convívio diário e de grande contribuição para o desenvolvimento desportivo do nosso clube. Sem dúvidas, nosso Barbosinha estará para sempre marcado na nossa história.

Nesse momento de profunda dor pela perda do amigo e profissional, desejamos os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e comunicamos nosso luto eterno por tão importante perda para o nosso Esporte Clube Jacuipense”.

Bahia

“O Esquadrão lamenta o falecimento de Quintino Barbosa, histórico técnico do futebol baiano, que ocupava o cargo de coordenador de futebol no Jacuipense. Barbosinha era baiano da cidade de Palmeiras e não escondia que torcia para o Bahia. Nossa solidariedade a familiares e amigos”.

Jacobina



“Barbosinha ficou conhecido por suas campanhas marcantes à frente de equipes tradicionais do futebol baiano, deixando uma marca indelével no coração dos torcedores e na história do esporte local.

Neste momento de dor e saudade, expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos de Barbosinha. Que suas contribuições e seu amor pelo futebol sejam lembrados e honrados para sempre”.

Juazeirense



“Ahhh filhinhoooo

Quantas histórias vivemos em professor, Quintino? A Sociedade Desportiva Juazeirense comunica o falecimento do nosso querido e eterno professor Quintino Barbosa, o Barbosinha.

O ex-treinador da Juazeirense travava uma luta contra o câncer nos rins e não resistiu à sua última batalha.

Com as cores do Cancão de Fogo, Barbosinha teve grandes 5 passagens, todas marcantes por seu estilo de jogo dentro de campo e também por seu modo de tratar atletas, funcionários e torcedores.

Obrigado por tudo, professor. Você será sempre lembrado em nossa história”.

Vitória da Conquista

“É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Barbosinha. Grande personalidade do futebol baiano, como treinador, dirigente e amante do futebol. Nós do ECPP-VC tínhamos uma grande admiração, apesar de nunca ter trabalhado no nosso clube, Barbosinha era muito querido por todos nós.

Expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família e amigos, nesse momento de dor. O seu legado e suas conquistas estão marcados em nossas memórias”.

Bahia de Feira



"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do ex-técnico Quintino Barbosa, o Barbosinha, uma figura inestimável em nossa história e coração do nosso time.Barbosinha deixou uma marca indelével não apenas nos gramados, mas também nos corações de todos os que tiveram a honra de trabalhar com ele. Sua dedicação incansável, visão estratégica e paixão pelo esporte foram inspiradoras e moldaram gerações de atletas e técnicos.Expressamos nossas mais profundas condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto na memória de um homem que não apenas treinou equipes, mas também transformou vidas com sua sabedoria e generosidade.Descanse em paz, Barbosinha. Seu espírito permanecerá vivo em cada vitória que conquistarmos".

Fluminense de Feira

"O Fluminense de Feira Futebol clube lamenta o falecimento de Quintino Barbosa, o Barbosinha, aos 59 anos. Barbosinha faleceu após complicações depois de passar por uma cirurgia. Conhecido esportista baiano, Barbosinha já foi treinador do Fluminense de Feira".



Jequié

"A Associação Desportiva Jequié (ADJ) lamenta profundamente o falecimento de Quintino Barbosa, conhecido carinhosamente por Barbosinha, uma das grandes personalidades do futebol baiano. O ex-goleiro e treinador tinha 59 anos e não resistiu a complicações em uma cirurgia. Com passagens por diversos clubes, Quintino Barbosa se notabilizou após levar equipes menores do interior da Bahia a campanhas expressivas.Barbosinha deixa três filhos e dois netos. Toda a nossa força, solidariedade e os nossos sentimentos aos amigos e familiares.Descanse em paz, Filhinho!".

Federação Baiana de Futebol

"Consternada com o falecimento do Sr. Quintino Barbosa de Novaes Neto, mais conhecido como “Barbosinha”, ex-treinador com passagens por clubes como Bahia de Feira, Jacobina e Juazeirense, e atualmente exercia a função de Coordenador Técnico do Jacuipense, a Diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos.

Em virtude deste sentimento, o presidente da FBF determina que nos jogos da rodada de ida da semifinal do Baianão Série B - Edição 2024, e na partida Bahia x Corinthians, pela Brasileirão Série A - Edição 2024, a serem realizados em 20 e 21 de julho, seja obedecido um minuto de silêncio em homenagem póstuma.

“Uma perda grande, de um amigo que fiz no futebol. Barbosinha era um profissional exemplar, que colaborou muito para o crescimento do futebol baiano, principalmente dos clubes do Interior. O futebol baiano está de luto. Deixo aqui os meus sentimentos e o meu abraço aos familiares de Barbosinha”, comentou o Presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima.

Por fim, enviamos os nossos votos de apreço e elevado respeito".