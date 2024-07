Série A: Grêmio x Vitória tem local definido pela CBF

Estádio Centenário será o palco de Grêmio x Vitória - Foto: Divulgação / SER Caxias

A CBF confirmou o local da partida entre Grêmio e Vitória, marcado para este domingo, 21, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O horário permanece mantido para às 11h.

Devido aos problemas causados pelas fortes chuvas no Sul do país, o Grêmio não tem atuado em sua Arena, em Porto Alegre, e fará sua quinta partida no Centenário.

Devido as condições do gramado do estádio do Caxias, o tricolor gaúcho busca viabilizar um novo local e avalia a logística que será feita. O clube já sediou jogos em Curitiba e Cariacica-ES.

Antes do Grêmio, o Vitória mira no compromisso diante do Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Castelão, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota em casa para o Botafogo, o rubro-negro baiano é o primeiro time fora do Z-4, com 15 pontos somados em 16 partidas disputadas.