Com tático, Vitória avança na preparação mirando o Fortaleza

Elenco rubro-negro durante aticidade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco rubro-negro avançou na preparação para o compromisso diante do Fortaleza, marcado para esta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Castelão, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os atletas iniciaram as atividades nesta segunda-feira, 15, com fortalecimento muscular na academia César Dáu. Em sequência, os jogadores foram para o campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura e participaram do aquecimento, comandado pelo preparador físico Caio Gilli.

O técnico Thiago Carpini deu continuidade ao treino com os trabalhos com bola. Após aprimorarem a parte física, o treinador comandou um treino coletivo e um trabalho tático, com a aplicação da estratégia de jogo no campo Bebeto Gama. A equipe finaliza os preparativos na manhã desta terça-feira, 16, na Toca do Leão.

Após o almoço, o grupo embarca para a capital cearense, palco da partida. Vindo de derrota em casa para o Botafogo, o rubro-negro baiano é o primeiro time fora do Z-4, com 15 pontos somados em 16 partidas disputadas.