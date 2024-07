Série A3: Vitória vence Paysandu, mas é eliminado nos pênaltis

Jogadoras do Paysandu comemorando classificação - Foto: Foto: Rafael Abbehusen | Paysandu

A equipe feminina do Esporte Clube Vitória entrou em campo na noite desta segunda-feira, 15, contra o Paysandu, no duelo de volta das semifinais da Série A3. No Barradão, as Leoas venceram o time paraense por 2x0, mas foram eliminadas da competição nos pênaltis. Apesar do resultado, o rubro-negro já garantiu o acesso à Série A2.

Leia mais:

Apesar do resultado, Leoas da Barra já haviam garantido o acesso

Everaldo fala em sacrifício e destaca estilo de trabalho de Ceni

No confronto de ida, o Vitória havia sofrido a primeira derrota na competição pelo placar de 2x0, assim, com gols de Yana e Tay, a partida seguiu para definição dos pênaltis. Neste critério, as Lobas levaram a melhor, convertendo três cobranças, enquanto o Vitória só converteu um deles.

Na final da competição, o Paysandu enfrentará o Vasco da Gama, que garantiu a classificação contra o Ação. O duelo ainda não tem data e horário confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol.